Челябинск
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Персонально ваш
Разбор полетов
В Ленинском районе Челябинска в выходные перекроют движение из-за спортивных соревнований
20.04.2018 г. 15:27
Фото с сайта Vyksavkurse.ru
В субботу утром, 21 апреля, движение будет закрыто по улице Машиностроителей на участке от Энергетиков до Новороссийской.
Проезд будет закрыт с 10:00 до 13:00. В пресс-службе мэрии пояснили, что это связано с проведением ежегодной легкоатлетической эстафеты на призы городской администрации. На время перекрытия троллейбусы № 8 проследуют по маршруту «ПКиО – ул. Гагарина – Солнечный берег», а трамваи № 8, 18 и 22 — от своих конечных остановок до КБС.
В мэрии просят автомобилистов и пассажиров внимательнее планировать свои поездки. Легкоатлетическая эстафета на призы администрации города Челябинска является традиционной и проходит каждый год.
Фото с сайта Vyksavkurse.ru
Новости на эту тему
- 20.04.2018 г. В Челябинской области закроют дорогу от Кунашака до Муслюмово
- 19.04.2018 г. В Челябинске снова начнет работу автобусный маршрут №28
- 06.04.2018 г. На дорогах Челябинской области введут весенние ограничения для большегрузов
- 19.03.2018 г. В Ленинском районе на неделю ограничили движение
- 16.02.2018 г. Движение на границе с Казахстаном в Челябинской области до ноября будет осложнено