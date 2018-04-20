В Ленинском районе Челябинска в выходные перекроют движение из-за спортивных соревнований

Фото с сайта Vyksavkurse.ru

В субботу утром, 21 апреля, движение будет закрыто по улице Машиностроителей на участке от Энергетиков до Новороссийской.

Проезд будет закрыт с 10:00 до 13:00. В пресс-службе мэрии пояснили, что это связано с проведением ежегодной легкоатлетической эстафеты на призы городской администрации. На время перекрытия троллейбусы № 8 проследуют по маршруту «ПКиО – ул. Гагарина – Солнечный берег», а трамваи № 8, 18 и 22 — от своих конечных остановок до КБС.

В мэрии просят автомобилистов и пассажиров внимательнее планировать свои поездки. Легкоатлетическая эстафета на призы администрации города Челябинска является традиционной и проходит каждый год.

Фото с сайта Vyksavkurse.ru

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