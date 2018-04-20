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В Челябинской области закроют дорогу от Кунашака до Муслюмово
20.04.2018 г. 13:34
Фото с сайта sevastopolnews.info
Дорогу от села Кунашак до железнодорожной станции Муслюмово на две ночи перекроют в связи с ремонтом железнодорожного полотна. Об этом сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Ограничение движения транспорта будет введено в ночь с 24 на 25 апреля и в ночь с 26 на 27 апреля. Объехать ремонтируемый участок в миндортрансе предлагают по трассе Челябинск-Екатеринбург, выехать на которую из Муслюмово можно через Саккулово, а из Кунашака – через поселок Сары.
Фото с сайта sevastopolnews.info
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