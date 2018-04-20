Челябинск
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинске заполненные мешки для трупов возле горбольницы напугали прохожих
20.04.2018 г. 13:25
Фото: vk.com/region_chelyaba
Сотрудники челябинской горбольницы использовали при уборке территории от мусора мешки для транспортировки трупов. Утром в пятницу, 20 апреля, несколько длинных черных пакетов с молнией во всю длину были замечены прохожими через ограду лечебного учреждения.
Мешки не были пустыми, и их вид на газоне шокировал очевидцев. Фотографии попали в социальные сети. Позже выяснилось, что сотрудники медучреждения во время субботника собрали прошлогоднюю листву и мусор, использовав для этого мешки для трупов.
Фото: «Регион-74 | Челябинск» / vk.com
Новости на эту тему
- 20.04.2018 г. В Челябинской городской больнице извинились за мешки для трупов, которые лежали на газоне
- 02.04.2018 г. Во время субботников Челябинск очистят от незаконной рекламы
- 02.04.2018 г. Челябинский Сад камней очистят от мусора
- 22.03.2018 г. В Челябинске с 1 апреля начнут проводить субботники
- 14.09.2017 г. Глава экофонда пообещал дать Навальному мешок и перчатки для уборки Челябинска