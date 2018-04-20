В Челябинске заполненные мешки для трупов возле горбольницы напугали прохожих

Фото: vk.com/region_chelyaba

Сотрудники челябинской горбольницы использовали при уборке территории от мусора мешки для транспортировки трупов. Утром в пятницу, 20 апреля, несколько длинных черных пакетов с молнией во всю длину были замечены прохожими через ограду лечебного учреждения.

Мешки не были пустыми, и их вид на газоне шокировал очевидцев. Фотографии попали в социальные сети. Позже выяснилось, что сотрудники медучреждения во время субботника собрали прошлогоднюю листву и мусор, использовав для этого мешки для трупов.

Фото: «Регион-74 | Челябинск» / vk.com

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