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Большинство челябинцев положительно оценивают развитие физкультуры и спорта в городе
20.04.2018 г. 13:07
Фото: Анна Адианова
73% челябинцев заявили, что довольны уровнем развития спорта в городе.
Об этом сообщили социологи челябинского филиала Президентской академии. Они провели исследование, и оказалось, что три четверти респондентов отмечают прогресс в развитии физкультуры и спорта в Челябинске.
Недовольны совершенствованием этих направлений менее 7,5% опрошенных. За последние годы Челябинская область и, прежде всего, Челябинск стали одной из ведущих российских площадок для проведения крупных спортивных соревнований, в том числе международного уровня. Например, в четверг, 19 апреля, в столице Южного Урала стартовал чемпионат мира по хоккею среди юниоров.
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