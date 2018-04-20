Большинство челябинцев положительно оценивают развитие физкультуры и спорта в городе

Фото: Анна Адианова

73% челябинцев заявили, что довольны уровнем развития спорта в городе.

Об этом сообщили социологи челябинского филиала Президентской академии. Они провели исследование, и оказалось, что три четверти респондентов отмечают прогресс в развитии физкультуры и спорта в Челябинске.

Недовольны совершенствованием этих направлений менее 7,5% опрошенных. За последние годы Челябинская область и, прежде всего, Челябинск стали одной из ведущих российских площадок для проведения крупных спортивных соревнований, в том числе международного уровня. Например, в четверг, 19 апреля, в столице Южного Урала стартовал чемпионат мира по хоккею среди юниоров.

Все новости за 20.04.2018 г.»