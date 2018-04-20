Крупный банковский офис эвакуировали в центре Челябинска из-за сообщения о подозрительном предмете

Фото с сайта news.sarbc.ru

В Челябинске в пятницу, 20 апреля, днем эвакуировали сотрудников и посетителей офиса «Челябинвестбанка» на площади Революции.

Всех, кто находился внутри здания, вывели на улицу после того, как поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном в одном из помещений. К банку были стянуты полицейские машины и пожарные расчеты. Территорию вокруг здания оцепили. Полицейские не обнаружили в офисе опасных предметов. Сотрудники банка вернулись в здание.

Фото с сайта news.sarbc.ru

Все новости за 20.04.2018 г.»