Челябинск
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Персонально ваш
Разбор полетов
Крупный банковский офис эвакуировали в центре Челябинска из-за сообщения о подозрительном предмете
20.04.2018 г. 12:48
Фото с сайта news.sarbc.ru
В Челябинске в пятницу, 20 апреля, днем эвакуировали сотрудников и посетителей офиса «Челябинвестбанка» на площади Революции.
Всех, кто находился внутри здания, вывели на улицу после того, как поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном в одном из помещений. К банку были стянуты полицейские машины и пожарные расчеты. Территорию вокруг здания оцепили. Полицейские не обнаружили в офисе опасных предметов. Сотрудники банка вернулись в здание.
Фото с сайта news.sarbc.ru
Новости на эту тему
- 05.04.2018 г. В Челябинске при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина. Было эвакуировано 20 человек
- 12.02.2018 г. В Челябинске начал работу эвакуатор для автобусов
- 11.02.2018 г. Из-за угрозы взрыва из торгового центра в Челябинске эвакуировали 50 человек
- 17.01.2018 г. Житель Миасса отморозил ноги по пути к другу
- 01.12.2017 г. В Челябинске из-за пожара эвакуировали детский сад