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В Копейске прокуратура требует закрыть ферросплавное производство, которое работало без разрешения на выбросы
20.04.2018 г. 12:39
Фото с сайта gorod55.ru
Прокуратура области совместно с представителями минэкологии провела проверку цеха по выплавке ферровольфрама в поселке Железнодорожный в Копейске.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, цех, принадлежащий компании «Инвестиционные промышленные технологии» работал без специального разрешения на выбросы вредных веществ, на производстве не проводилась инвентаризация выбросов и не проводились мероприятия по минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу во время неблагоприятных метеоусловий.
Челябинская природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. На данный момент материалы дела переданы в Копейский городской суд, где будет решаться вопрос о закрытии предприятия.
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