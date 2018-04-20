В Копейске прокуратура требует закрыть ферросплавное производство, которое работало без разрешения на выбросы

Фото с сайта gorod55.ru

Прокуратура области совместно с представителями минэкологии провела проверку цеха по выплавке ферровольфрама в поселке Железнодорожный в Копейске.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, цех, принадлежащий компании «Инвестиционные промышленные технологии» работал без специального разрешения на выбросы вредных веществ, на производстве не проводилась инвентаризация выбросов и не проводились мероприятия по минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу во время неблагоприятных метеоусловий.

Челябинская природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. На данный момент материалы дела переданы в Копейский городской суд, где будет решаться вопрос о закрытии предприятия.

Все новости за 20.04.2018 г.»