Подростками, закурившими в главном городском храме Магнитогорска, займется полиция

Фото с сайта vladtime.ru

Полицейские установили личности подростков, которые устроили провокационную фотосессию в Свято-Вознесенском соборе Магнитогорска. По данному факту ведется проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Скандальные фотографии появились в Instagram ночью 19 апреля. На снимках четверо молодых людей изображали нищих у входа в храм, затем компания активно позировала на фоне икон, а на одной из фотографий видно, как девушка прикуривает сигарету от церковной свечи.

Личность 14-летней школьницы установлена, в настоящее время в полиции решается вопрос о привлечении ее к ответственности за хулиганство либо за оскорбление чувств верующих. Вопрос о том, будут ли представители храма настаивать на привлечении школьников к ответственности, пока не решён.

Фото с сайта vladtime.ru

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