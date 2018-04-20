В Коркино за неуплату алиментов под стражей оказалась 33-летняя женщина.

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В Коркино местная жительница в третий раз предстанет перед судом за неуплату алиментов.

Как сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов, у женщины есть дочь 2003 года рождения, которой та не стремится помогать, несмотря на решения судов. К настоящему времени размер долга матери перед дочерью достиг 700 тыс. рублей.

В ноябре 2017 года суд по обращению судебных приставов назначил женщине 30 часов обязательных работ, на которых она появилась только один раз. Еще ранее в связи со злостным уклонением от уплаты алиментов должница была приговорена к пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

После возбуждения третьего уголовного дела суд назначил недобросовестной матери пять суток ареста. Теперь за неуплату алиментов и уклонение от обязательных работ ей грозит до 1 года лишения свободы.

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