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В Коркино за неуплату алиментов под стражей оказалась 33-летняя женщина.
20.04.2018 г. 11:43
В Коркино местная жительница в третий раз предстанет перед судом за неуплату алиментов.
Как сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов, у женщины есть дочь 2003 года рождения, которой та не стремится помогать, несмотря на решения судов. К настоящему времени размер долга матери перед дочерью достиг 700 тыс. рублей.
В ноябре 2017 года суд по обращению судебных приставов назначил женщине 30 часов обязательных работ, на которых она появилась только один раз. Еще ранее в связи со злостным уклонением от уплаты алиментов должница была приговорена к пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
После возбуждения третьего уголовного дела суд назначил недобросовестной матери пять суток ареста. Теперь за неуплату алиментов и уклонение от обязательных работ ей грозит до 1 года лишения свободы.
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