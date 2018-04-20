В Челябинске на перекрестке из-за подмытия грунта провалился асфальт

Фото: Юлия Сизоненко

Дорожные службы устраняют провал, который образовался на проезжей части прямо на перекрестке улиц Марченко и Салютной в Тракторозаводском районе.

О появлении в асфальте дыры диаметром не меньше метра еще накануне стали сообщать очевидцы. За это время провал увеличился в размере настолько, что в нем оказались временные оградительные конструкции, которые оперативно выставили дорожники перед тем, как начать ремонт.

В пресс-службе компании «ЮжУралМост», которая обслуживает челябинские дороги, изданию Znak.com пояснили, что провал образовался из-за подмытия грунта. В свою очередь, его причиной стала долговременная протечка в коммунальных сетях. В пятницу на месте работает комиссия, после чего провал начнут заделывать.

Фото: Юлия Сизоненко / группа «Нетипичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»

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