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20.04.2018 г. | 09:29Власти Челябинска провели очередной сеанс обратной связи с горожанами по вопросам общественного транспортаКогда автобусы, трамваи и троллейбусы начнут радовать удобством и отсутствием сбоев в работе? И есть ли вообще у общественного транспорта шанс стать привлекательной альтернативой поездкам на личных авто в Челябинске?
В Челябинске сторонники Алексея Навального уведомили мэрию о проведении митинга-шествия 5 мая
20.04.2018 г. 10:50
Фото с сайта 74.мвд.рф
Активисты челябинского штаба Алексея Навального подали уведомление в городскую администрацию о проведении митинга-шествия под лозунгом «Он нам не царь!».
Об этом сообщил корреспонденту «Челябинского Эха» координатор штаба Алексей Табалов. Всероссийская акция пройдет 5 мая, за два дня до инаугурации Владимира Путина на очередной президентский срок. В Челябинске организаторы планируют провести митинг на Алом Поле, а после проследовать с шествием по проспекту Ленина и Кировке, повторив тем самым маршрут, по которому сторонники Алексея Навального прошли 26 марта 2017 года. Ответить на уведомление в администрации города должны в течение трех дней.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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