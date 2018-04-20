В Челябинске сторонники Алексея Навального уведомили мэрию о проведении митинга-шествия 5 мая

Фото с сайта 74.мвд.рф

Активисты челябинского штаба Алексея Навального подали уведомление в городскую администрацию о проведении митинга-шествия под лозунгом «Он нам не царь!».

Об этом сообщил корреспонденту «Челябинского Эха» координатор штаба Алексей Табалов. Всероссийская акция пройдет 5 мая, за два дня до инаугурации Владимира Путина на очередной президентский срок. В Челябинске организаторы планируют провести митинг на Алом Поле, а после проследовать с шествием по проспекту Ленина и Кировке, повторив тем самым маршрут, по которому сторонники Алексея Навального прошли 26 марта 2017 года. Ответить на уведомление в администрации города должны в течение трех дней.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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