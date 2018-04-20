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В областном суде отказали в компенсации родственникам челябинки, которая скончалась после медицинского эксперимента
20.04.2018 г. 10:33
Родственникам пенсионерки, которая скончалась во время испытания нового лекарства, отказали в выплате денежной компенсации.
Ранее Красноармейский районный суд вынес решение, по которому страховая компания должна была выплатить 2 млн рублей семье умершей пенсионерки. 70-летняя женщина участвовала в испытаниях нового лекарства. Препарат она принимала по рекомендации лечащего врача, чтобы снизить риск возникновения инфаркта.
Когда пациентке стало хуже, она прекратила прием лекарства. Несмотря на это, состояние здоровья пенсионерки ухудшалось, и в итоге она скончалась. Страховая компания выплачивать компенсацию отказалась, объяснив это тем, что пациентка самовольно прекратила прием препарата. На данный момент родственники умершей готовят обращение в Верховный суд, сообщает Znak.com.
Фото с сайта cod68.ru
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