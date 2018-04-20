В областном суде отказали в компенсации родственникам челябинки, которая скончалась после медицинского эксперимента

Фото с сайта cod68.ru

Родственникам пенсионерки, которая скончалась во время испытания нового лекарства, отказали в выплате денежной компенсации.

Ранее Красноармейский районный суд вынес решение, по которому страховая компания должна была выплатить 2 млн рублей семье умершей пенсионерки. 70-летняя женщина участвовала в испытаниях нового лекарства. Препарат она принимала по рекомендации лечащего врача, чтобы снизить риск возникновения инфаркта.

Когда пациентке стало хуже, она прекратила прием лекарства. Несмотря на это, состояние здоровья пенсионерки ухудшалось, и в итоге она скончалась. Страховая компания выплачивать компенсацию отказалась, объяснив это тем, что пациентка самовольно прекратила прием препарата. На данный момент родственники умершей готовят обращение в Верховный суд, сообщает Znak.com.

Фото с сайта cod68.ru

Все новости за 20.04.2018 г.»