Решение о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург будет принято после 1 октября

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

Окончательное решение о том, будет ли построена высокоскоростная железнодорожная магистраль между Челябинском и Екатеринбурга, примут после 1 октября.

Об этом заявил вице-губернатор Руслан Гаттаров, который в правительстве Челябинской области курирует вопросы стратегического развития. Общаясь с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс», Гаттаров сообщил, что «реализация проекта перешла в стадию переговоров». В них участвуют представители региональных правительств Челябинской и Свердловской областей, созданного ими партнерства «Уральская скоростная магистраль», а также Министерства транспорта России.

По словам вице-губернатора, переговоры – это очень важный этап, потому что уточняются налоговые и неналоговые эффекты и другие нюансы. Если решение о строительстве магистрали в итоге будет положительным, то следующим этапом станет юридическая работа, а после начнется проектирование ветки и прохождение необходимых экспертиз. Работать магистраль должна начать в конце 2024 года, напомнил о планах Руслан Гаттаров.

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

Все новости за 20.04.2018 г.»