- 61.4311р. - 0.6348
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Решение о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург будет принято после 1 октября
20.04.2018 г. 10:22
Окончательное решение о том, будет ли построена высокоскоростная железнодорожная магистраль между Челябинском и Екатеринбурга, примут после 1 октября.
Об этом заявил вице-губернатор Руслан Гаттаров, который в правительстве Челябинской области курирует вопросы стратегического развития. Общаясь с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс», Гаттаров сообщил, что «реализация проекта перешла в стадию переговоров». В них участвуют представители региональных правительств Челябинской и Свердловской областей, созданного ими партнерства «Уральская скоростная магистраль», а также Министерства транспорта России.
По словам вице-губернатора, переговоры – это очень важный этап, потому что уточняются налоговые и неналоговые эффекты и другие нюансы. Если решение о строительстве магистрали в итоге будет положительным, то следующим этапом станет юридическая работа, а после начнется проектирование ветки и прохождение необходимых экспертиз. Работать магистраль должна начать в конце 2024 года, напомнил о планах Руслан Гаттаров.
Фото с сайта Privet-Rostov.ru
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