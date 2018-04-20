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20.04.2018 г. | 09:29Власти Челябинска провели очередной сеанс обратной связи с горожанами по вопросам общественного транспортаКогда автобусы, трамваи и троллейбусы начнут радовать удобством и отсутствием сбоев в работе? И есть ли вообще у общественного транспорта шанс стать привлекательной альтернативой поездкам на личных авто в Челябинске?
В магнитогорском храме подростки пытались прикурить от церковной свечи
20.04.2018 г. 09:18
Полиция займется подростками, которые устроили провокационную фотосессию в Свято-Вознесенском соборе Магнитогорска. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Челябинской области. Скандальные фотографии появились в Instagram ночью 19 апреля.
На снимках четверо молодых людей изображали нищих у входа в храм, затем компания активно позировала на фоне икон, а на одной из фотографий видно, как девушка прикуривает сигарету от церковной свечи.
Сейчас в инспекции по делам несовершеннолетних устанавливают личности подростков, после чего будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности. Все фотографии, вызвавшие противоречивую реакцию у интернет-пользователей, уже удалены из соцсетей.
Фото с сайта bolshoyvopros.ru
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