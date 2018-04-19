Почти 2,5 тысячи челябинцев проверили свою грамотность на «Тотальном диктанте»

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Стали известны результаты всероссийской акции «Тотальный диктант», которая проходила в столице Южного Урала в субботу, 14 апреля.

Акция прошла в Челябинске в седьмой раз. В этом году, по данным организаторов, диктант написали 2442 человека на 35 площадках. Проверкой работ занимались более 100 филологов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам председателя проверяющей комиссии в Челябинске Ирины Головановой, самыми затруднительными для челябинцев оказались слова «чересчур» и «не спеша». Также участники сомневались в написании слов «сомнамбулический», «баллады» и «квашеная».

В этом году текст писательницы Гузель Яхиной без ошибок написал 91 челябинец, в их числе – корреспондент «Челябинского Эха». Организаторы акции приглашают всех участников на церемонию награждения, которая состоится в субботу, 28 апреля в 17:00 в актовом зале главного корпуса ЧелГУ.

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