- 61.4311р. - 0.6348
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В Челябинской области завершили формирование Общественной палаты
19.04.2018 г. 15:19
В четверг, 19 апреля, единогласно утвердили третий список членов Общественной палаты региона нового созыва.
В новый состав палаты вошли член совета депутатов Центрального района Михаил Смирнов, председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко, полномочный представитель президента Российской Гильдии Риэлторов в УрФО Арсен Унанян и другие.
Общественная палата Челябинской области формируется с 2006 года с двулетним сроком полномочий. В числе ее задач - выдвижение и поддержка гражданских инициатив и выработка рекомендаций органам государственной власти по различным вопросам социально-экономического развития региона. В состав палаты входят 57 членов, которые утверждаются в три этапа. Первый список утверждает Законодательное собрание региона, второй список - губернатором, в третий список входят те, кого сообща утверждают уже назначенные члены палаты.
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