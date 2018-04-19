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Пятеро южноуральцев вошли в рейтинг Forbes 2018
19.04.2018 г. 15:19
Пять представителей Челябинской области вошли в список 200 богатейших бизнесменов России.
Речь идет о фактическом владельце ММК Викторе Рашникове, чье состояние оценивается в 9,3 млрд долларов; главе группы компаний «Южуралзолото» Константине Струкове, который, по сведениям составителей рейтинга, за год удвоил свое состояние, ныне оцениваемое в 1,7 млрд долларов.
Кроме того, в список попали основатель сети алкомаркетов «Красное&Белое» Сергей Студенников, чье состояние в 2018 году составило 950 млн долларов, совладелец «Группы ЧТПЗ» Андрей Комаров с 900 млн долларов и владелец «Группы Мечел» Игорь Зюзин. Его состояние оценили в 500 млн долларов. Напомним, ранее стало известно, что Константин Струков, возглавляющий комитет по экологии в Законодательном собрании Челябинской области, задекларировал самый значительный официальный доход среди депутатов областного парламента. За прошлый год он заработал 3,4 млрд рублей.
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