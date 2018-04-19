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С Марины Карелиной сняли полномочия депутата челябинской городской думы
19.04.2018 г. 15:19
В четверг, 19 апреля, совет депутатов Центрального района на своем заседании снял с Марины Карелиной депутатские полномочия.
Решение принял совет депутатов Центрального района, от которого Карелина была делегирована в городской парламент. Процедура снятия полномочий прошла без участия самой Карелиной, которой, по некоторым данным, нет в Челябинске. Регламент в таких случаях не требует личного участия депутата, уточняет издание Znak.com.
Вопрос, кто займет освободившееся место, районные депутаты обещают решить в скором времени по итогам консультаций. Как сообщалось ранее, Марина Карелина, которая была единственной женщиной в текущем созыве городской Думы, решила добровольно отказаться от депутатского мандата.
Фото с сайта kurer-sreda.ru
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