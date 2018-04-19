В Челябинске снова начнет работу автобусный маршрут №28

Фото с сайта chelavtotrans.ru

По маршруту от областной больницы до Ленинского района снова будет ходить автобус.

Отмена маршрута в начале года назад принесла горожанам много неудобств. Особенно недовольны этим решением были пенсионеры, которым с наступлением теплых дней стало трудно добираться до садов на Троицком тракте. Маршрут возобновит свою работу с 30 апреля. Это позволит в продолжительные майские праздники садоводам привычным образом добраться до своих участков.

Восстановленный маршрут будет пролегать по улице Рылеева, мимо кондитерской фабрики, сада «Локомотив», посёлка Смолеозёрный на дороге «Меридиан». Далее автобус будет следовать по улицам Барбюса, Дзержинского, Агалакова, Тухачевского до конечной остановки на улице Харлова. О расписании рейсов пока не сообщается.

Фото с сайта chelavtotrans.ru

Все новости за 19.04.2018 г.»