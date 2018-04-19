В реконструкцию челябинской набережной к саммиту ШОС планируют вложить более 1 млрд рублей

Источник: congress-74.ru

Более 1 млрд рублей планирует вложить в ближайшие три года московская компания «РВМ Капитал» в реконструкцию набережной в центре Челябинска.

Об этом сообщил руководитель группы проектных активов компании Алексей Павлюк. По его словам, проект реконструкции участка длиной чуть менее километра сейчас готов примерно на 85%. Концепция предусматривает озеленение, создание дорожек, пешеходной зоны, инфраструктуры для велосипедистов; размещение лавочек, пунктов питания. Кроме того, набережная через подземный переход под улицами Кирова и Труда получит соединение с уже существующими пешеходным маршрутом Кировкой.

На осуществление проекта инвестор планирует привлечь, в основном, заемные средства, а окупить вложения рассчитывает за счет сдачи территории набережной под торговые и развлекательные объекты. Работы планируется завершить к лету 2020 года, когда в Челябинске должны пройти саммиты ШОС и БРИКС. Указ об их проведении в столице Южного Урала в марте подписал Владимир Путин.





Фото: congress-74.ru

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