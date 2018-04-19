В Озерске на городскую свалку незаконно выбрасывали чрезвычайно опасные отходы

Фото с сайта trud.ru

На городском полигоне ТБО в Озерске в течение года хранились ртутные и люминесцентные лампы.

Это показала проверка, проведенная челябинской природоохранной прокуратурой. Выяснилось, что оператор полигона - муниципальное предприятие «УАТ» - не было лицензировано на работу с отходами I класса, которые в законодательстве классифицируются, как «чрезвычайно опасные».

В свою защиту предприятие указало, что отходы хранятся в специализированной герметичной емкости в отдельном закрытом помещении, куда нет доступа посторонним. В итоге компания не была привлечена к ответственности, но выявленное нарушение было устранено. Отходы, вызвавшие опасения природоохранной деятельности, были переданы на утилизацию лицензированной организации, сообщает Znak.com.

Фото с сайта trud.ru

Все новости за 19.04.2018 г.»