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В Озерске на городскую свалку незаконно выбрасывали чрезвычайно опасные отходы
19.04.2018 г. 13:44
На городском полигоне ТБО в Озерске в течение года хранились ртутные и люминесцентные лампы.
Это показала проверка, проведенная челябинской природоохранной прокуратурой. Выяснилось, что оператор полигона - муниципальное предприятие «УАТ» - не было лицензировано на работу с отходами I класса, которые в законодательстве классифицируются, как «чрезвычайно опасные».
В свою защиту предприятие указало, что отходы хранятся в специализированной герметичной емкости в отдельном закрытом помещении, куда нет доступа посторонним. В итоге компания не была привлечена к ответственности, но выявленное нарушение было устранено. Отходы, вызвавшие опасения природоохранной деятельности, были переданы на утилизацию лицензированной организации, сообщает Znak.com.
Фото с сайта trud.ru
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