В челябинской больнице во время диагностики аппендицита умерла девушка

Фото с сайта pravo.kormed.ru

17-летняя жительница Челябинска стала жертвой врачебной ошибки

В воскресенье, 15 апреля в горбольнице №6 девушке, которая обратилась к врачам с жалобами на боли в животе, сделали эндоскопию, чтобы диагностировать возможный аппендицит.

Во время процедуры хирург случайно задела два кровеносных сосуда. Врачи боролись за жизнь пациентки в течение двух часов, однако в результате обширного внутреннего кровотечения девушка умерла. По факту смерти была проведена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщает 74.ru, родственники девушки в правоохранительные органы пока не обращались.

Фото с сайта pravo.kormed.ru

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