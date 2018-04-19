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В челябинской больнице во время диагностики аппендицита умерла девушка
19.04.2018 г. 13:36
Фото с сайта pravo.kormed.ru
17-летняя жительница Челябинска стала жертвой врачебной ошибки
В воскресенье, 15 апреля в горбольнице №6 девушке, которая обратилась к врачам с жалобами на боли в животе, сделали эндоскопию, чтобы диагностировать возможный аппендицит.
Во время процедуры хирург случайно задела два кровеносных сосуда. Врачи боролись за жизнь пациентки в течение двух часов, однако в результате обширного внутреннего кровотечения девушка умерла. По факту смерти была проведена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщает 74.ru, родственники девушки в правоохранительные органы пока не обращались.
Фото с сайта pravo.kormed.ru
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