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В Магнитогорске прокуратура требует закрыть ТРК «Гостиный двор»
19.04.2018 г. 13:29
Фото с сайта konfop.ru
Прокуратура Правобережного района Магнитогорска обратилась в суд с требованием приостановить деятельность компании-собственника торгового комплекса ООО «ИмперС».
Как сообщает пресс-служба Правобережного районного суда, в ходе проверки, которую прокуратура провела совместно с МЧС, были выявлены многочисленные грубейшие нарушения пожарной безопасности. Если суд удовлетворит иск прокуратуры, собственники ТРК «Гостиный двор» будут обязаны устранить недочеты в течение месяца. Все это время торговый комплекс будет закрыт, отметили в прокуратуре.
Фото с сайта konfop.ru
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