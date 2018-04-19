В Магнитогорске прокуратура требует закрыть ТРК «Гостиный двор»

Фото с сайта konfop.ru

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска обратилась в суд с требованием приостановить деятельность компании-собственника торгового комплекса ООО «ИмперС».

Как сообщает пресс-служба Правобережного районного суда, в ходе проверки, которую прокуратура провела совместно с МЧС, были выявлены многочисленные грубейшие нарушения пожарной безопасности. Если суд удовлетворит иск прокуратуры, собственники ТРК «Гостиный двор» будут обязаны устранить недочеты в течение месяца. Все это время торговый комплекс будет закрыт, отметили в прокуратуре.

Фото с сайта konfop.ru

Все новости за 19.04.2018 г.»