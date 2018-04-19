ОНФ забраковал остановки общественного транспорта в Челябинской области

Фото с сайта: onf.ru

Остановочные комплексы на маршрутах общественного транспорта в Челябинской области не соответствуют требованиям доступности, безопасности и комфорта для пассажиров. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта.

По данным пресс-службы ОНФ, они успели проверить около 60 остановочных комплексов в Челябинске, Копейске и Красноармейском районе. И оказалось, что ни одна из проверенных остановок не соответствует всем требованиям и нормативам.

В числе самых распространенных претензий — плохая доступность для маломобильных групп населения и пассажиров с плохим зрением. Кроме того, на многих остановках нет освещения, расписания движения транспорта, мусорных урн. А некоторые остановочные павильоны, например, в сельской местности даже не оборудованы крышами. По всем выявленным замечаниям общественники направят обращения в органы местного самоуправления.

Фото с сайта: onf.ru

Все новости за 19.04.2018 г.»