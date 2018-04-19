- 61.4311р. - 0.6348
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ОНФ забраковал остановки общественного транспорта в Челябинской области
19.04.2018 г. 13:01
Остановочные комплексы на маршрутах общественного транспорта в Челябинской области не соответствуют требованиям доступности, безопасности и комфорта для пассажиров. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта.
По данным пресс-службы ОНФ, они успели проверить около 60 остановочных комплексов в Челябинске, Копейске и Красноармейском районе. И оказалось, что ни одна из проверенных остановок не соответствует всем требованиям и нормативам.
В числе самых распространенных претензий — плохая доступность для маломобильных групп населения и пассажиров с плохим зрением. Кроме того, на многих остановках нет освещения, расписания движения транспорта, мусорных урн. А некоторые остановочные павильоны, например, в сельской местности даже не оборудованы крышами. По всем выявленным замечаниям общественники направят обращения в органы местного самоуправления.
Фото с сайта: onf.ru
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