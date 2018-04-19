Мининформ Челябинской области не отмечает проблем с доступом к сайтам из-за блокировки Telegram

Фото с сайта stoletnik.ru

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области не располагает данными о возможных сбоях в работе интернет-ресурсов государственных органов и коммерческих организаций за последние несколько суток.

Об этом корреспонденту «Челябинского Эха» сообщил глава министерства Александр Козлов. «У органов государственной власти проблем нет, обращений граждан по этому поводу к нам не поступало, операторы связи также не обращались», - сказал министр. Он добавил, что операторы связи работают в рамках регламентов взаимодействия с Роскомнадзором.

В понедельник, 16 апреля, ведомство приступило к блокировке мессенджера Telegram, в ходе которой недоступными оказались многие сторонние интернет-сервисы. Наличие проблем, в том числе у субъектов экономической деятельности, признал в эфире телекомпании НТВ советник президента по работе с интернетом Герман Клименко. По его словам, «за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram имело бы смысл извиниться».

Фото с сайта stoletnik.ru

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