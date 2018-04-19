- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
-
13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
-
18.04.2018 г. | 12:51Гости эфира: Гришаков Владимир, Струговец Алексей
В Челябинске заработала система онлайн-мониторинг воздуха
19.04.2018 г. 12:38
На сайте «Челябинск, дыши» запустили систему мониторинга загрязнения воздуха.
Состояние атмосферы в городе отслеживает сеть датчиков, которые собирают и передают сведения о концентрации в воздухе различных микрочастиц. Экоактивист Дмитрий Закарлюкин в разговоре с корреспондентом «Челябинского Эха» назвал запущенную систему единственной в городе, которая следит за загрязнениями воздуха круглосуточно, в режиме онлайн, с локализацией по времени и месту мониторинга и при этом с предоставлением данных в публичный доступ. Правда, пока система состоит только из двух датчиков: один установлен на АМЗ, а другой – в Тракторозаводском районе.
По словам Дмитрия Закарлюкина, в ближайших планах – увеличить количество точек мониторинга, охватив им всю территорию города. Помочь в этом активистам может любой желающий. Для этого достаточно приобрести датчик стоимостью около 3 тыс. рублей, разместить его у себя за окном и подключить к стабильно работающему интернету.
Фото: vk.com/vybros74
- 29.09.2015 г. Миасский завод ферросплавов хотят лишить земли за мощный выброс дыма с серой
- 16.04.2014 г. На всей территории Челябинской области появятся голосовые системы оповещения населения
- 07.04.2014 г. На Урале заработает Единая система мониторинга радиационной обстановки.
- 06.11.2013 г. Существующая в Челябинске система мониторинга не позволяет оперативно оценивать состояние воздуха и выявлять источники его загрязнения.
- 25.10.2013 г. В Челябинске модернизируют систему мониторинга состояния воздуха.