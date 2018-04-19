В Челябинске заработала система онлайн-мониторинг воздуха

Фото: vk.com/vybros74

На сайте «Челябинск, дыши» запустили систему мониторинга загрязнения воздуха.

Состояние атмосферы в городе отслеживает сеть датчиков, которые собирают и передают сведения о концентрации в воздухе различных микрочастиц. Экоактивист Дмитрий Закарлюкин в разговоре с корреспондентом «Челябинского Эха» назвал запущенную систему единственной в городе, которая следит за загрязнениями воздуха круглосуточно, в режиме онлайн, с локализацией по времени и месту мониторинга и при этом с предоставлением данных в публичный доступ. Правда, пока система состоит только из двух датчиков: один установлен на АМЗ, а другой – в Тракторозаводском районе.

По словам Дмитрия Закарлюкина, в ближайших планах – увеличить количество точек мониторинга, охватив им всю территорию города. Помочь в этом активистам может любой желающий. Для этого достаточно приобрести датчик стоимостью около 3 тыс. рублей, разместить его у себя за окном и подключить к стабильно работающему интернету.

Фото: vk.com/vybros74

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