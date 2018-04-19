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В Челябинске на улице III Интернационала произошел прорыв теплотрассы
19.04.2018 г. 12:06
В Челябинске на улице III Интернационала произошел прорыв теплотрассы.
Авария на теплосети произошла утром в четверг, 19 апреля, во дворе между домами № 63 и 63а по улице III Интернационала.
Это случилось в ходе общегородской проверки теплосетей. Коммунальщики повысили температуру воды в трубах до 130 градусов. Испытания проводятся в плановом режиме и должны выявить слабые места в системе теплоснабжения, чтобы по окончании отопительного сезона коммунальщики могли взяться за их устранение.
Однако после увеличения температуры теплоносителя до максимума некоторые челябинцы остались без горячей воды и отопления. В диспетчерской «Уральской теплосетевой компании» 74.ru сообщили, что работы по испытанию сетей будут идти до 21:00.
Фото с сайта 74.ru
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