Фото с сайта 74.ru

В Челябинске на улице III Интернационала произошел прорыв теплотрассы.

Авария на теплосети произошла утром в четверг, 19 апреля, во дворе между домами № 63 и 63а по улице III Интернационала.

Это случилось в ходе общегородской проверки теплосетей. Коммунальщики повысили температуру воды в трубах до 130 градусов. Испытания проводятся в плановом режиме и должны выявить слабые места в системе теплоснабжения, чтобы по окончании отопительного сезона коммунальщики могли взяться за их устранение.

Однако после увеличения температуры теплоносителя до максимума некоторые челябинцы остались без горячей воды и отопления. В диспетчерской «Уральской теплосетевой компании» 74.ru сообщили, что работы по испытанию сетей будут идти до 21:00.

Фото с сайта 74.ru

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