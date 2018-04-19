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Три главных проспекта Челябинска ждет масштабный ремонт
19.04.2018 г. 11:43
В Челябинске планируют к июлю отремонтировать три проспекта — Свердловский, Ленина и Победы.
Общий объем работ составит более 300 тыс. квадратных метров. На Свердловском проспекте ремонт будет идти на участках от улицы Труда до Калинина, от Комсомольского проспекта до Победы и от Мастеровой до Куйбышева. Дорожники планируют выйти на объект в мае, сообщил в эфире «Челябинского эха» директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог компании «Южуралмост» Алексей Струговец.
«Будут ремонтироваться изношенные слои, покрытия. Верхний слой покрытия будет фрезироваться дорожной фрезой, затем будет укладываться новый асфальтобетон. Планируем выйти на Свердловский проспект в мае, если температуры будут положительные — днем и ночью более 5-10 градусов», — рассказал Алексей Струговец.
Затем дорожники приступят к ремонту проспектов Победы и Ленина. Во время работ движение по дорогам будет ограничено. Некоторые участки дорожники планируют полностью закрыть, организовав объездные пути. На проспекте Ленина работы пройдут на участках от улицы Воровского до Лесопарковой и от Артиллерийской до Рождественского. На проспекте Победы ремонт организуют на участках от улицы Салавата Юлаева до Чайковского, от Кирова до Болейко.
«Работы планируем проводить в июне. В прошлом году уже проводились ремонтные работы на проспекте Победы, были выполнены не все участки, поэтому в этом году будут ремонтироваться те участки, которые в прошлом году не были охвачены ремонтом. В зависимости от погодных условий мы планируем за две недели сделать Свердловский и проспект Победы, а в течение недели — Ленина. Дороги во время ремонта будем либо полностью перекрывать, либо по половине перекрывать и организовывать движение по встречной полосе, разделяя встречные потоки», — прокомментировал Алексей Струговец.
Фото с сайта pravmin74.ru
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