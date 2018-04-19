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В Челябинске состоится открытие чемпионата мира по хоккею среди юниоров
19.04.2018 г. 10:04
Фото: Анна Адианова
В Челябинской области сегодня пройдут первые игры юниорского чемпионата мира по хоккею 2018 года.
Турнир стартует в 15:30 матчами Словакия — Финляндия в Челябинске и Швеция — Швейцария в Магнитогорске. Церемония открытия чемпионата пройдет перед игрой Россия — Франция, которая начнется в 19:30 в ледовой арене «Трактор». В это же время в Магнитогорске на лед выйдут сборные Канады и США.
Всего в чемпионате примут участие 10 юниорских команд. Финал турнира пройдет 29 апреля на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, говорится на сайте чемпионата.
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