В Челябинске состоится открытие чемпионата мира по хоккею среди юниоров

Фото: Анна Адианова

В Челябинской области сегодня пройдут первые игры юниорского чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Турнир стартует в 15:30 матчами Словакия — Финляндия в Челябинске и Швеция — Швейцария в Магнитогорске. Церемония открытия чемпионата пройдет перед игрой Россия — Франция, которая начнется в 19:30 в ледовой арене «Трактор». В это же время в Магнитогорске на лед выйдут сборные Канады и США.

Всего в чемпионате примут участие 10 юниорских команд. Финал турнира пройдет 29 апреля на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, говорится на сайте чемпионата.

Все новости за 19.04.2018 г.»