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В Челябинской области три человека погибли в автокатастрофе
19.04.2018 г. 09:16
Фото с сайта 74.мвд.рф
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, жертвами которого стали три человека, в том числе 7-летний ребенок.
Авария случилась в среду, 18 апреля, на 95-м километре дороги Челябинск — Троицк, где лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и Lada Granta. Водитель Lada Kalina при обгоне не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу.
В результате он и его пассажирка, сидевшая рядом, погибли. Ребенок, который был на заднем сиденье, от полученных травм скончался в больнице. Еще шестеро пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Южноуральский».
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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