- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
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Депутаты Законодательного собрания Челябинской области отчитались об имуществе и доходах, полученных в 2017 году
19.04.2018 г. 08:59
Предусмотренная законом форма отчета опубликована на сайте Заксобрания.
Из этой информации следует, что самым состоятельным из областных парламентариев по итогам прошлого года стал президент ООО «Управляющая компания ЮГК» Константин Струков. Глава «Южуралзолота» показал официальный доход почти в 3,4 миллиарда рублей. Кроме того, Струков владеет несколькими объектами недвижимости.
В списке еще несколько депутатов, чей официальный годовой доход превысил 100 млн рублей. Самым же скромным оказался заработок директора по перспективному развитию «Ашинского металлургического завода» Александра Решетникова. В его декларации показан годовой доход в 318 тыс. рублей. При этом его супруга задекларировала доход, превышающий 25 миллионов.
Фото с сайта zs74.ru
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