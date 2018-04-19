Челябинск и Магнитогорск вошли в список территорий, где в первую очередь будут решать проблемы экологии

Фото с сайта pravmin74.ru

Владимир Путин указал Челябинск и Магнитогорск в перечне городов, где экологические проблемы требуют решения в первоочередном порядке.

Слова президента приводит пресс-служба Кремля. Как заявил Путин, составлен перечень из 300 промышленных предприятий, которые, по данным министерства природных ресурсов и экологии, формируют более 60% атмосферного загрязнения.

Для исправления ситуации предполагается простимулировать предприятия налоговыми льготами и внедрить на производствах системы автоматического контроля выбросов. В числе других городов, где проблемы экологии стоят особенно остро, президент также назвал Нижний Тагил, Норильск, Новокузнецк, Липецк, Красноярск и ряд других.

Фото с сайта pravmin74.ru

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