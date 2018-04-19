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Челябинск и Магнитогорск вошли в список территорий, где в первую очередь будут решать проблемы экологии
19.04.2018 г. 08:53
Фото с сайта pravmin74.ru
Владимир Путин указал Челябинск и Магнитогорск в перечне городов, где экологические проблемы требуют решения в первоочередном порядке.
Слова президента приводит пресс-служба Кремля. Как заявил Путин, составлен перечень из 300 промышленных предприятий, которые, по данным министерства природных ресурсов и экологии, формируют более 60% атмосферного загрязнения.
Для исправления ситуации предполагается простимулировать предприятия налоговыми льготами и внедрить на производствах системы автоматического контроля выбросов. В числе других городов, где проблемы экологии стоят особенно остро, президент также назвал Нижний Тагил, Норильск, Новокузнецк, Липецк, Красноярск и ряд других.
Фото с сайта pravmin74.ru
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