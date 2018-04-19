Главу Еткульского района обвиняют в превышении должностных полномочий

Фото с сайта sledcom.ru

Исполняющий обязанности главы Еткульского района Александр Константинов оказался в центре внимания правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области, Александр Константинов намеренно скрывал информацию о предоставлении в аренду участка земли, который находился в муниципальной собственности.

Участок был сдан в аренду одному из местных предпринимателей под базу строительных материалов, а впоследствии выкуплен по цене, существенно ниже рыночной стоимости. Ущерб муниципальному бюджету оценили в 2,4 млн рублей. В настоящее время следователи решают вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 19.04.2018 г.»