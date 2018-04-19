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Главу Еткульского района обвиняют в превышении должностных полномочий
19.04.2018 г. 08:26
Фото с сайта sledcom.ru
Исполняющий обязанности главы Еткульского района Александр Константинов оказался в центре внимания правоохранительных органов.
Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области, Александр Константинов намеренно скрывал информацию о предоставлении в аренду участка земли, который находился в муниципальной собственности.
Участок был сдан в аренду одному из местных предпринимателей под базу строительных материалов, а впоследствии выкуплен по цене, существенно ниже рыночной стоимости. Ущерб муниципальному бюджету оценили в 2,4 млн рублей. В настоящее время следователи решают вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения.
Фото с сайта sledcom.ru
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