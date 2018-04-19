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В трамваях Челябинска появится новая схема движения, которую создали челябинские урбанисты
19.04.2018 г. 07:55
Фото: vk.com/chelurban
Новая, более информативная схема движения челябинских трамваев вскоре появится в вагонах.
Об этом пишут в сообществе «Челябинский урбанист» в соцсети «ВКонтакте». Новая схема движения трамваев стала более компактной, у каждого маршрута появился свой цвет, на карту нанесли водоемы и достопримечательности города.
По словам урбаниста Льва Владова, глава города Евгений Тефтелев в телефонном разговоре подтвердил, что в бюджете нашлись деньги на создание и размещение новой карты в трамваях Челябинска. По подсчётам активистов, на печать 300 схем требовалось 20 тысяч рублей.
Фото: «Челябинский урбанист» / vk.com
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