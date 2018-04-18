- 61.4311р. - 0.6348
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Аналитики выяснили, сколько стоит летняя резина в Челябинске
18.04.2018 г. 15:09
Летние автомобильные покрышки в Челябинске можно купить на 10% дешевле, чем в среднем по стране.
К такому выводу подводит исследование, которое провели на онлайн-сервисе бесплатных объявлений «Юла». Эксперты отметили, что количество запросов по поиску летней резины на сайте выросло более, чем в 3,5 раза. Средняя стоимость комплекта летних шин составила 6 тыс. 840 рублей. Дороже всего такая резина стоит в Москве, Екатеринбурге и Иркутске. наиболее дешевые летние колеса аналитики нашли в Уфе, Севастополе и Саратове.
В столице Южного Урала средняя стоимость комплекта летней резины составила 6 тыс. 130 рублей, что на 10% меньше среднероссийского показателя. Также на сервисе «Юла» в 9 раз выросло количество запросов о местах для сезонного хранения зимних шин. Средняя стоимость такой услуги оценивается в 1,5 тыс. рублей.
Фото с сайта fainaidea.com
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