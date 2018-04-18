К майским праздникам у южноуральцев вырос спрос на отдых за границей

Фото с сайта allwomens.ru

Туроператоры Челябинской области отмечают рост популярности заграничных туров на майские праздники.

Самым популярным туристическим направлением среди южноуральцев остается Турция — цены на путевки в эту страну выросли в среднем на 15%. Кроме того, часто жители Челябинской области летают в Чехию и Италию. Увеличения спроса на курорты Крыма и Краснодарского края туроператоры в этом году не ожидают.

Всего же, как пишет «Ъ-Южный Урал», рост продаж туров на майские праздники по сравнению с 2017 годом составил 5–8%, общая доля заграничных поездок - порядка 60%.

Фото с сайта allwomens.ru

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