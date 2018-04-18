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В Магнитогорске сын губернатора Бориса Дубровского построит химический завод
18.04.2018 г. 14:00
Фото с сайта gubernator74.ru
Российско-белорусская компания «ТехноХимРеагентЧелябинск» планирует построить в Магнитогорске завод по производству химических реагентов.
Информация появилась на сайте Агентства инвестиционного развития Челябинской области. Общая стоимость проекта оценивается в 620 млн рублей, еще 235 млн рублей предполагается привлечь в качестве сторонних инвестиций.
Предприятие займется производством реагентов для обработки воды в системах отопления. Согласно информации из открытых источников, долей в компании «ТехноХимРеагентЧелябинск» в размере 30% владеет сын губернатора бизнесмен Александр Дубровский.
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