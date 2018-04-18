В Магнитогорске сын губернатора Бориса Дубровского построит химический завод

Фото с сайта gubernator74.ru

Российско-белорусская компания «ТехноХимРеагентЧелябинск» планирует построить в Магнитогорске завод по производству химических реагентов.

Информация появилась на сайте Агентства инвестиционного развития Челябинской области. Общая стоимость проекта оценивается в 620 млн рублей, еще 235 млн рублей предполагается привлечь в качестве сторонних инвестиций.

Предприятие займется производством реагентов для обработки воды в системах отопления. Согласно информации из открытых источников, долей в компании «ТехноХимРеагентЧелябинск» в размере 30% владеет сын губернатора бизнесмен Александр Дубровский.

Все новости за 18.04.2018 г.»