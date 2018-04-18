Пожилая женщина выпала из окна больницы в Челябинске

Фото с сайта rfdeti.ru

Пенсионерка выпала из окна хирургического корпуса ГКБ №1.

Все случилось в несколько дней назад. Следователи начали по факту произошедшего проверку. Установлено, что 72-летняя женщина лежала в хирургическом корпусе на шестом этаже.

Правоохранители выясняют, должным ли образом медики оказывали ей помощь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта rfdeti.ru

Все новости за 18.04.2018 г.»