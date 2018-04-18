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Пожилая женщина выпала из окна больницы в Челябинске
18.04.2018 г. 13:51
Фото с сайта rfdeti.ru
Пенсионерка выпала из окна хирургического корпуса ГКБ №1.
Все случилось в несколько дней назад. Следователи начали по факту произошедшего проверку. Установлено, что 72-летняя женщина лежала в хирургическом корпусе на шестом этаже.
Правоохранители выясняют, должным ли образом медики оказывали ей помощь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото с сайта rfdeti.ru