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Новорожденному ослику в челябинском зоопарке предлагают дать имя Телеграм
18.04.2018 г. 13:30
Скриншот видео с сайта vk.com
В челябинском зоопарке просят горожан придумать имя новорожденному ослику.
У ослов Ириски и Славика пополнение в семействе произошло три дня назад. Новорожденное животное уже вышло на свою первую прогулку. сотрудники зоопарка отмечают, что ослик вел себя весело и игриво.
В сообществе «Челябинский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте» пользователей попросили помочь с выбором имени для питомца. Среди вариантов уже имеются Ирислава, Глазурька, Пружинка, Зефирка и Телеграм.
Видео: «Челябинский зоопарк» / vk.com
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