Новорожденному ослику в челябинском зоопарке предлагают дать имя Телеграм

Скриншот видео с сайта vk.com

В челябинском зоопарке просят горожан придумать имя новорожденному ослику.

У ослов Ириски и Славика пополнение в семействе произошло три дня назад. Новорожденное животное уже вышло на свою первую прогулку. сотрудники зоопарка отмечают, что ослик вел себя весело и игриво.

В сообществе «Челябинский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте» пользователей попросили помочь с выбором имени для питомца. Среди вариантов уже имеются Ирислава, Глазурька, Пружинка, Зефирка и Телеграм.

Видео: «Челябинский зоопарк» / vk.com

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