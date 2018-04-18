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Интернат под Челябинском, где насиловали детей, планируют расформировать
18.04.2018 г. 13:20
Власти Челябинской области рассматривают вопрос о закрытии учреждения, воспитанники которого стали жертвами педофилов.
Окончательное решение должен будет принять замгубернатора Евгений Редин, пишет Znak.com. По сведениям издания, информацию о преступлениях замалчивали в течение года.
В начале апреля в минсоце региона и реабилитационном центре «Семья» прошли обыски. Следователи интересуются информацией о сокрытии чиновниками фактов насилия в детдоме. В ноябре 2016 года 13-летний воспитанник интерната покончил с собой. Позже во время проверки выяснилось, что ребенок регулярно подвергался сексуальному насилию. Однако уголовное дело не было возбуждено.
О скандале с изнасилованием воспитанников Лазурненского интерната стало известно в середине февраля. Мальчики рассказали приемным семьям о случаях педофилии в детдоме со стороны воспитателей и двух посторонних мужчин. Сначала педагоги были отстранены от работы, но затем стало известно, что они вновь трудятся в интернате. 51-летний мужчина, которого подозревают в 11 случаях изнасилования, находится под арестом. Эксперты высказываются по поводу возможного расформирования детдома. По их мнению, сначала необходимо решить, куда будут перенаправлены дети, чтобы исключить возможность оказания давления на них.
Фото: Евгений Берг
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