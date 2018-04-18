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Металлургический район Челябинска остался без воды из-за аварии на сетях
18.04.2018 г. 12:22
Фото с сайта sarnovosti.ru
Авария на электросетях МУП ПОВВ стала причиной коммунального коллапса в Металлургическом районе.
В среду, 18 апреля, водоснабжения с утра не оказалось в жилых домах и других зданиях на ЧМЗ. В мэрии отмечают, что авария на сетях произошла в ночное время. Первые звонки от жителей стали поступать около 6 часов утра. Из-за неполадок на электросетях перестала работать насосная станция, в результате прекратилось водоснабжение.
Специалисты уже установили место повреждения и ведут восстановительные работы. О времени их окончания пока ничего не известно.
Фото с сайта sarnovosti.ru
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