Металлургический район Челябинска остался без воды из-за аварии на сетях

Фото с сайта sarnovosti.ru

Авария на электросетях МУП ПОВВ стала причиной коммунального коллапса в Металлургическом районе.

В среду, 18 апреля, водоснабжения с утра не оказалось в жилых домах и других зданиях на ЧМЗ. В мэрии отмечают, что авария на сетях произошла в ночное время. Первые звонки от жителей стали поступать около 6 часов утра. Из-за неполадок на электросетях перестала работать насосная станция, в результате прекратилось водоснабжение.

Специалисты уже установили место повреждения и ведут восстановительные работы. О времени их окончания пока ничего не известно.

Фото с сайта sarnovosti.ru

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