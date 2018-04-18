Жители Челябинска жалуются на химический запах

Фото с сайта pravmin74.ru

Из-за слабого северного ветра в Челябинске снова висит смог и пахнет гарью.

Как рассказал корреспонденту «Челябинского Эха» директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков, ночью и утром 18 апреля к нему поступило около 20 обращений от жителей Металлургического, Калининского и Курчатовского районов.

Горожане жалуются на загрязнение воздуха и химический запах. Также он отметил, что выбросы происходили из нескольких конкретных цехов и сказал, что будет проводить точечную работу с загрязнителями.

Предупреждение о возникновении НМУ было объявлено в понедельник, 16 апреля. Во вторник в челябинском гидрометцентре заявили, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся и в течение следующих суток.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 18.04.2018 г.»