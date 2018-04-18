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Жители Челябинска жалуются на химический запах
18.04.2018 г. 11:54
Фото с сайта pravmin74.ru
Из-за слабого северного ветра в Челябинске снова висит смог и пахнет гарью.
Как рассказал корреспонденту «Челябинского Эха» директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков, ночью и утром 18 апреля к нему поступило около 20 обращений от жителей Металлургического, Калининского и Курчатовского районов.
Горожане жалуются на загрязнение воздуха и химический запах. Также он отметил, что выбросы происходили из нескольких конкретных цехов и сказал, что будет проводить точечную работу с загрязнителями.
Предупреждение о возникновении НМУ было объявлено в понедельник, 16 апреля. Во вторник в челябинском гидрометцентре заявили, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся и в течение следующих суток.
Фото с сайта pravmin74.ru
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