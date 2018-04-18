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В Металлургическом районе водитель маршрутки избил мужчину бейсбольной битой
18.04.2018 г. 11:40
Фото: vk.com/chel4m3
В районе улиц Сталеваров и Богдана Хмельницкого в Челябинске маршрутчик напал с битой на молодого человека.
Все случилось вечером во вторник, 17 апреля. В Металлургическом районе водитель маршрутного такси сначала набросился с битой на мужчину, а позже к нему присоединились трое коллег. Прибывший на место наряд полиции не смог разнять потасовку.
В сообществе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы происшествия пишут, что пострадавшему помогли случайные прохожие. В УМВД по Челябинску заявление об инцидента зарегистрировали. Идет проверка.
Фото: vk.com/chel4m3
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