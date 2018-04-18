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В Челябинске открылась горячая линия по вопросам работы общественного транспорта
18.04.2018 г. 11:27
Фото с сайта cheladmin.ru
В среду, 18 апреля, челябинцы могут задать вопросы по работе городского транспорта по горячей линии.
Специалисты ответят на вопросы о состоянии транспортной инфраструктуры и выслушают предложения о том, как улучшить работу муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов. По результатам горячей линии в мэрии сформируют актуальный перечень проблем челябинского общественного транспорта. Звонки от горожан принимают по номеру 776-40-75 до 16:00.
Фото с сайта cheladmin.ru
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