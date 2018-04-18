Челябинцам предлагают поискать философский камень в библиотеке

Фото с сайта positime.ru

В центральной библиотеке имени Пушкина пройдет «Библионочь».

В пятницу, 20 апреля, с 18:00 до 22:00 посетители будут путешествовать по мирам книг Терри Пратчетта и Сергея Лукьяненко, отправятся в экспедицию по поиску философского камня и примут участие в викторине «Гарри Поттер и Тайны Библионочи».

Также челябинцы смогут поучаствовать в игротеке магазина настольных игр «Знаем Играем» и посмотреть шоу музея занимательной науки «Экспериментус».

Фото с сайта positime.ru

Все новости за 18.04.2018 г.»