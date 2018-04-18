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В Челябинске станцуют Вальс Победы
18.04.2018 г. 10:29
Фото: Матвей Яворский
В канун Дня Победы на площади перед ЮУрГУ пройдет танцевальный флэшмоб.
В акции примут участие студенты и слушатели факультета военного обучения ЮУрГУ. В легкоатлетическом манеже уже начались репетиции, само мероприятие состоится 7 мая.
В 2017 году на площади перед Южно-Уральским госуниверситетом в вальсе Победы кружились более 80 пар. Танцующих тогда поддержали выступлением участники вокально-инструментального ансамбля «Ариэль».
Фото: Матвей Яворский
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