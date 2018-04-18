В Челябинске станцуют Вальс Победы

Фото: Матвей Яворский

В канун Дня Победы на площади перед ЮУрГУ пройдет танцевальный флэшмоб.

В акции примут участие студенты и слушатели факультета военного обучения ЮУрГУ. В легкоатлетическом манеже уже начались репетиции, само мероприятие состоится 7 мая.

В 2017 году на площади перед Южно-Уральским госуниверситетом в вальсе Победы кружились более 80 пар. Танцующих тогда поддержали выступлением участники вокально-инструментального ансамбля «Ариэль».

Фото: Матвей Яворский

Все новости за 18.04.2018 г.»