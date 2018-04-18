В Челябинске на «Золотой горе» почтят память жертв политических репрессий

Фото с сайта admin-zasv.ru

В пятницу, 20 апреля, у мемориала «Золотая гора» пройдет траурная панихида по жертвам сталинских репрессий.

Начнется мероприятие в 12:00. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для желающих почтить память репрессированных от поста ГИБДД на шершневской плотине с 11:00 до 13:00 будут ходить специальные автобусы.

В 1989 году в заброшенных шахтах на северной окраине поселка Шершни были обнаружены массовые захоронения жертв политических репрессий 1930-х годов. Мемориал на том месте, получивший название «Золотая гора», был открыт в 1992 году.

Фото с сайта admin-zasv.ru

Все новости за 18.04.2018 г.»