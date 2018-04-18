В Миассе торговый центр могут закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности

Фото с сайта towntravel.ru

Прокуратура требует закрыть торгово-развлекательный центр «7Я Парк».

Как сообщили в пресс-службе Миасского городского суда, прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации здания торгового центра из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Надзорное ведомство требует приостановить работу объекта до устранения замечаний. Судебное заседание состоится 7 мая. В начале апреля, в ТРЦ «7Я Парк» сработала пожарная сигнализация, посетители торгового центра были эвакуированы.

Фото с сайта towntravel.ru

Все новости за 18.04.2018 г.»