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В Челябинске продлили режим НМУ еще на сутки
17.04.2018 г. 15:52
Фото с сайта pravmin74.ru
В челябинском гидрометцентре предупредили о том, что неблагоприятные метеоусловия в городе сохранятся до вечера среды, 18 апреля.
Из-за потепления и слабого ветра выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы автомобилей могут вызвать смог. Предприятия региона получили предупреждение о возникновении НМУ.
В этом случае им предписано снизить объемы выбросов в атмосферу. Автолюбителей просят пользоваться общественным транспортом. Также обстановку ухудшает высокая вероятность возникновения лесных пожаров.
Фото с сайта pravmin74.ru
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