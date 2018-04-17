В Челябинске продлили режим НМУ еще на сутки

Фото с сайта pravmin74.ru

В челябинском гидрометцентре предупредили о том, что неблагоприятные метеоусловия в городе сохранятся до вечера среды, 18 апреля.

Из-за потепления и слабого ветра выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы автомобилей могут вызвать смог. Предприятия региона получили предупреждение о возникновении НМУ.

В этом случае им предписано снизить объемы выбросов в атмосферу. Автолюбителей просят пользоваться общественным транспортом. Также обстановку ухудшает высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 17.04.2018 г.»