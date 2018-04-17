Копейская шашлычная по требованию УФАС убрала рекламный баннер с Михаилом Галустяном

Источник: Пресс-служба челябинского УФАС

Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу с изображением шоумена Михаила Галустяна.

Вывеска с изображением артиста и надписью «Шашлык, Шаурма, На углях...» появилась на одной из копейских шашлычных осенью 2017 года. В ноябре в антимонопольную службу обратился сам Михаил Галустян с заявлением о нелегальном использовании своего образа.

В ведомстве баннер признали нарушающим закон о рекламе. На данный момент предприниматель снял скандальную вывеску. За нарушение ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Источник фото: Пресс-служба челябинского УФАС

Все новости за 17.04.2018 г.»