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Копейская шашлычная по требованию УФАС убрала рекламный баннер с Михаилом Галустяном
17.04.2018 г. 15:17
Источник: Пресс-служба челябинского УФАС
Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу с изображением шоумена Михаила Галустяна.
Вывеска с изображением артиста и надписью «Шашлык, Шаурма, На углях...» появилась на одной из копейских шашлычных осенью 2017 года. В ноябре в антимонопольную службу обратился сам Михаил Галустян с заявлением о нелегальном использовании своего образа.
В ведомстве баннер признали нарушающим закон о рекламе. На данный момент предприниматель снял скандальную вывеску. За нарушение ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.
Источник фото: Пресс-служба челябинского УФАС
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