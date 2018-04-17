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Челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин потребовал извинений от комика Руслана Белого
17.04.2018 г. 15:15
Самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина возмутило выступление резидента Comedy Club в Уфе.
Там Руслан Белый назвал башкирского национального героя Салавата Юлаева «бандитом». Эльбрус Нигматуллин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что его, как башкира, оскорбили слова артиста. Спортсмен сообщил корреспонденту «Челябинского Эха», что жаловаться он никуда не будет, ему достаточно извинений.
«Руслан Белый зашел за черту – он перепутал юмор и оскорбление. Я понимаю, что здесь тонкая грань, здесь нужно уметь балансировать, но это требует профессионализма. Руслан Белый с этим не справился. Он – плохой комик: он просто оскорблял, думая, что он смешит. Я хочу, чтобы он публично извинился. Это все, что мне от него нужно», — прокомментировал Эльбрус Нигматуллин.
С концертной программой «Комик в городе», где и прозвучало оскорбительное высказывание, Руслан Белый выступает в разных городах России перед местными жителями и высмеивает их культуру и традиции. Эльбрус Нигматуллин отметил, что подобный подход в целом является оскорбительным.
Фото с сайта cheladmin.ru
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